Vorreste controllare la frizione dell’auto ma non sapete come fare? Prima di tutto, è chiaro che per un vero e proprio controllo approfondito sia necessario un occhio esperto.

Se avete dubbi in merito, assicuratevi di recarvi presso il vostro meccanico di fiducia, in modo da escludere qualsiasi tipo di problematica.

Tuttavia, quando la frizione inizia a dare problemi, è possibile individuare dei segnali specifici. Ecco quali sono. Vi spieghiamo anche come utilizzare la frizione nel migliore dei modi.

Come controllare la frizione dell’auto: attenzione a questi segnali

La frizione si trova più in alto del solito

Quando la frizione inizia a usurarsi, il pedale della frizione inizia a spostare l’auto sempre più in alto.

Nelle auto più vecchie c’era una regolazione fatta per evitare che questo accadesse quando la frizione si usurava. Spesso i meccanici effettuavano questa regolazione a ogni manutenzione.

Le auto più recenti utilizzano un sistema di frizione idraulico che effettua questa regolazione da solo e quindi non è necessario effettuare regolazioni.

Frizione che slitta

Il primo problema che si può notare quando si ha una frizione difettosa è lo slittamento della stessa quando si accelera. Una frizione danneggiata tende a slittare, soprattutto quando si guida in salita o quando si trasportano carichi pesanti.

Si noterà che il regime del motore aumenta, ma l’auto non va più veloce, oppure il numero di giri del motore non corrisponde all’aumento di velocità. Una frizione che slitta surriscalda altri componenti e aumenta l’intensità del danno.

Problemi nel cambio di marcia

Se la frizione e il cambio sono in perfette condizioni, noterete che il cambio delle marce avviene in modo fluido e senza intoppi.

Lo scopo della frizione è quello di rilasciare la forza tra il motore e la trasmissione in modo da poter passare facilmente alla marcia successiva.

Se la frizione non è in grado di rilasciare il collegamento tra il motore e il cambio, sarà estremamente difficile cambiare marcia.

Il pedale della frizione è rigido

Se il pedale della frizione è rigido, può significare che c’è qualcosa che non va nella piastra di pressione della frizione.

Tuttavia, un pedale della frizione duro può anche significare un problema al sistema idraulico della frizione, come un cilindro frizione slave o master difettoso.

Pertanto, è importante effettuare una diagnosi corretta prima di decidere di sostituire l’impianto della frizione.

Come usare la frizione per non rovinarla

Partire dalle basi è necessario: trovare il punto di attacco. Se riuscite a controllare questo punto, potete iniziare a ricostruire il controllo della frizione. Iniziate trovando un tratto di strada pianeggiante e tranquilla su cui esercitarvi. L’ideale è che l’area non sia molto trafficata, in modo da non essere disturbati.

Una volta pronti a partire, assicuratevi che il freno a mano sia inserito, abbassate la frizione e inserite la prima marcia. Quindi, iniziate a rilasciare lentamente il pedale della frizione. Fate molta attenzione all’auto mentre lo fate.

Sentirete che l’auto raggiunge il punto di rottura e inizierà a lottare contro il freno a mano per avanzare. Esercitatevi a farlo più volte. Più ci si abitua al processo di ricerca del punto di aderenza, più si consolida la memoria muscolare.

Oltretutto, ricordatevi di togliere completamente il piede dalla frizione mentre state guidando.

