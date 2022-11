Lavare Macchina Inverno, in questo articolo i principali consigli e gli errori da non fare per mantenere l'auto al meglio nei mesi più freddi.

Lavare la macchina in inverno può risultare ai più un operazione sbagliata, in particolare per la difficoltà nella pulizia post lavaggio a causa delle solitamente cattive condizioni climatiche oppure per la maggior facilità di ritrovarsela sporca entro poco dal lavaggio.

Ecco in questo articolo i nostri consigli per eseguire al meglio questa operazione anche durante la stagione invernale, così da avere la vostra auto sempre al top.

Lavare Macchina Inverno: i nostri consigli

Innanzitutto il primo consiglio da seguire al fine di lavare correttamente l’auto durante l’inverno è quello di iniziare a rimuovere a mano i residui di fango e neve, se presenti, dal corpo vettura con una maggiore attenzione alla pulizia della parte al di sotto della carrozzeria.

Quella a cui nessuno fa caso ma che è il terreno fertile per il sale nemico per antonomasia delle auto grazie alla sua alta capacità corrosiva.

Altro consiglio utile è il passaggio di talco sulle guarnizioni al fine di preservarle nel corso del tempo. Lucidare la carrozzeria con la cera e pulire i vetri della vettura con prodotti specifici.

Ultimo ma non per importanza è il lavaggio a secco, che come suggerisce il nome, grazie ai prodotti impiegati, non necessita del risciacquo alla fine del procedimento.

Lavare Macchina Inverno: errori da non fare

Gli errori da non commettere mai quando si lava l’auto, sia nella stagione estiva che invernale sono sempre gli stessi, ovvero fare attenzione alla chiusura completa di portiere e finestrini così da non ritrovarsi la vettura inondata d’acqua, chiudere correttamente il tetto apribile o la capote se si tratta di una roadster.

Se l’auto è dotata di sensore pioggia è importantissimo disattivarlo prima di effettuare le operazioni di lavaggio,onde evitare spiacevoli danni che comporterebbero sicuramente un grande esborso di denaro per riparare l’auto.

