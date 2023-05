Non sapete come mettere la retromarcia con il cambio automatico? Ecco tutto ciò che dovreste sapere.

Come mettere la retromarcia con il cambio automatico?

Sedersi comodamente

La posizione di seduta deve consentire di girarsi e controllare la spalla destra, pur potendo premere il freno e fermare rapidamente l’auto se necessario.

Pertanto, regolate il sedile e sedetevi comodamente, soprattutto se dovete fare retromarcia per un tratto piuttosto lungo. Ricordate di regolare nuovamente il sedile nella posizione precedente quando dovete andare avanti.

In breve, è necessario regolare il sedile in modo diverso per i movimenti in avanti e indietro.

Regolare gli specchietti

È possibile che vogliate utilizzare gli specchietti durante la retromarcia. Non sempre è necessario regolare gli specchietti. Una volta effettuata la retromarcia, regolate nuovamente gli specchietti nella loro posizione precedente.

Allacciare la cintura di sicurezza

Sarebbe meglio allacciare la cintura di sicurezza sia in marcia avanti che in retromarcia. La cintura di sicurezza può salvare la vita in caso di incidente, quindi è bene ricordarlo.

Posizionare il piede sul pedale del freno dell’auto

Per iniziare a muoversi in entrambe le direzioni, utilizzate il pedale del gas o del freno con il piede destro. In un’auto dotata di cambio manuale, la frizione viene azionata dal piede sinistro, mentre in un veicolo automatico il piede sinistro rimane inattivo. In caso di retromarcia, premere il pedale del freno con il piede destro per arrestare il movimento della vettura.

Mano destra sul volante

In genere è meglio usare l’auto con entrambe le mani. Tuttavia, durante la retromarcia, è più facile utilizzare una sola mano, preferibilmente la mano destra intorno all'”indice” del volante. Fare retromarcia con una sola mano è molto meno complicato che usarle entrambe.

Inserire la retromarcia

Se guidate un’auto automatica, abbassate il cambio in modalità retromarcia mentre il piede è sul freno. Tenete il piede sul freno e non girate mai se non dopo aver inserito la retromarcia.

Guardarsi intorno

Prima che l’auto si muova in retromarcia, è necessario voltarsi per guardarsi le spalle. Assicuratevi che l’area intorno all’auto sia libera da altri veicoli, oggetti di grandi dimensioni o pedoni.

Lato sinistro – Controllare l’esterno sinistro attraverso il finestrino del conducente e, se necessario, oltre la spalla sinistra. Estendete la sorveglianza oltre la spalla destra.

Lato destro – È il momento di controllare il lato destro dell’auto. Con la mano sinistra al centro del volante, posizionate la mano destra sullo schienale del sedile del passeggero e sorvegliate sopra la spalla destra.

A seconda della situazione, potete ripetere il processo di sorveglianza periodicamente durante la retromarcia. Non dimenticate di guardare davanti all’auto, nel caso in cui stia arrivando qualcosa. Ma la vostra attenzione deve essere rivolta alla parte posteriore. Guardate più spesso dal sedile del passeggero.

Fate buon uso degli specchietti laterali regolati.

