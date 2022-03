Edoardo Mortara è un giovane brillante e talentuoso che appartiene al mondo dello Sport, nello specifico è un pilota automobilistico svizzero, che nel 2022 corre e gareggia in Formula E per il team Rokit Venturi Racing.

Chi è Edoardo Mortara e come è iniziata la sua carriera?

Il pilota Edoardo Mortara nasce a Ginevra, in Svizzera, il 12 gennaio del 1987.

La sua carriera sportiva e professionale inizia nel 2006, anno nel quale entra a far parte della Formula Renault italiana e conclude il campionato classificandosi al quarto posto, ma come migliore esordiente dell’anno.

Le tappe della carriera di Edoardo Mortara

Gli anni 2007 e 2008 segnano il debutto di Mortara nella Formula 3 Euro Series, durante il primo anno ottiene nuovamente il riconosciemento di miglior esordiente, mentre nel secondo riesce addirittura a classificarsi al secondo posto nel campionato, sfiorando la vittoria per pochissimo.

A conclusione del 2008 Mortara opera un nuovo cambio di rotta nella sua carriera e fa il suo esordio in GP2 Asia con il team Arden International, un’esperienza professionale che il pilota svizzero avrà modo di vivere anche nell’anno 2009.

Il 2009 e il 2010 sono fondamentali per la carriera di Mortara e segnano i più grandi successi della sua carriera, ossia le due vittorie consecutive nel prestigioso Gran Premio di Macao, si tratta di qualcosa di unico, nessun pilota a parte lui era mai riuscito prima ad aggiudicarsi due titoli consecutivi nella storia di questa competizione sportiva.

Nel 2011 Edoardo Mortara viene scelto dall’Audi per far parte del team e per gareggiare nel Deutsche Tourenwagen Masters, meglio noto anche come DTM, in quest’occasione ottiene due terzi posti e viene riconfermato dalla squadra anche per la stagione 2012. Nella sua seconda esperienza in DTM con Audi, Mortara viene riconosciuto a fine stagione come il miglior pilota Audi nella classifica del campionato.

Edoardo Mortara e l’esperienza in Formula E

Edoardo Mortara entra a far parte di quello che nel 2022 è ancora il suo mondo, ossia quello della Formula E, nella stagione 2017/2018 della competizione sportiva, quando di fatto viene ingaggiato dalla Venturi Grand Prix.

Nella sua prima stagione in Formula E, il pilota non ottiene grandi successi se non un podio ad Hong Kong e nel complesso chiude classificandosi al tredicesimo posto.

Per la stagione 2018/2019 Mortara viene riconfermato dal suo team e gareggia insieme al compagno di squadra Felipe Massa, ex pilota automobilistico di Formula Uno. In quest’occasione, il pilota svizzero completa la stagione classificandosi al 14° posto, mentre Massa chiude al 15° posto. Stesso risultato in classifica finale sarà raggiunto da Mortara anche per la successiva stagione 2019/2020.

Nella stagione 2020/2021 Mortara viene riconfermato nuovamente dal suo team, ma cambia partner di squadra e viene affiancato dal pilota Norman Nato, che sositituisce Felipe Massa.

Per la stagione 2021/2022 il pilota svizzero mantiene il suo team, ma cambia nuovamente compagno di squadra, al posto di Nato entra in squadra Lucas Di Grassi.