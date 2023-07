Tra i due litiganti, il solito che gode è Max Verstappen. Così la Red Bull mette ancora le ali e vola per la quinta pole position consecutiva. Al Gran Premio di Silverstone, domani il pilota olandese partirà davanti a tutti nella griglia di partenza, dopo qualifiche di fuoco.

Tra Leclerc e Sainz volano parole grosse

I due litiganti sono i ferraristi Leclerc e Sainz, che alla fine partiranno rispettivamente quarto e quinto. I due piloti si sono dati battaglia non tanto nella pista delle qualifiche, quanto in collegamento col team radio. “Non è leale”, protesta Carlos nelle fasi conclusive della Q1. “Bello quello che ha fatto Carlos”, risponde Charles.

“Quello che mi chiedete di fare non è ingiusto, così sacrificherò la temperatura delle mie gomme. Inoltre, io sono quarto e lui è terzo, quindi sono maggiormente a rischio”, aveva protestato poco prima Sainz, contro le decisioni del team.

Lo spagnolo, infatti, era uscito davanti a Leclerc nella ripartenza dai box, ma per una regola evidentemente interna alla scuderia Ferrari, è stato costretto a cedere la posizione al monegasco. E Sainz questa volta non ci stava, ingaggiando un duello verbale di fuoco che accende ulteriori luci sulle difficoltà e tensioni che si stanno vivendo da tempo in casa Maranello del team principal Frédéric Vasseur.

Alla fine, tra i due litiganti non è solo Verstappen a godere, ma anche le due sorprendenti McLaren di Norris e Piastri che partiranno l’uno al fianco dell’olandese e l’altro accanto a Leclerc.

La griglia di partenza GP Silverstone 2023

1. Max Verstappen 1:26.720 (Red Bull)

2. Lando Norris 1:26.961 (McLaren)

3. Oscar Piastri 1:27.092 (McLaren)

4. Charles Leclerc 1:27.136 (Ferrari)

5. Carlos Sainz 1:27.148 (Ferrari )

6. George Russell 1:27.155 (Mercedes)

7. Lewis Hamilton 1:27.211 (Mercedes)

8. Alex Albon 1:27.530 (Williams)

9. Fernando Alonso 1.27.659 (Alpine)

10. Pierre Gasly 1:27.689 (Alpine)

11. Nico Hulkenberg 1:28.896 (Haas)

12. Lance Stroll 1:28.935 (Aston Martin)

13. Esteban Ocon 1:28.956 (Alpine)

14. Logan Sargeant 1.29.031 (Williams)

15. Valtteri Bottas s.t. (Alfa Romeo)

16. Sergio Perez 1:29.968 (Red Bull)

17. Yuki Tsunoda 1:30.025 (AlphaTauri)

18. Guanyu Zhou 1:30.123 (Alfa Romeo)

19. Nyck De Vries 1:30.513 (AlphaTauri)

20. Kevin Magnussen 1:32.378 (Haas)