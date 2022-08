Honda Civic Type R: uno sguardo indietro ai 25 anni della GTI giapponese

La stirpe della Honda Type R è iniziata 30 anni fa con una versione radicale della supercar NSX, di cui sono stati venduti 483 esemplari esclusivamente in Giappone. Cinque anni dopo è arrivata la prima Civic Type R, una versione sportiva della compatta progettata con la stessa filosofia.

La nuova Civic Type R, basata sulla Civic di 11a generazione, arriva al momento giusto per celebrare il 25° anniversario della sua nascita.

Honda Type R, l’altezza del VTEC

Alla fine degli anni ’80, Honda introdusse nella sua gamma l’ormai famoso sistema di alzata variabile delle valvole VTEC, su un motore a quattro cilindri a benzina DOHC da 1,6 litri chiamato B16. Quest’ultimo produceva 150 CV in Europa e 160 CV in Giappone.

Questo motore si è subito distinto per la sua potenza specifica, tanto più eccezionale in questo segmento, e per la sua propensione agli alti regimi. Nel 1997, con la Type R basata sulla sesta generazione di Civic (Type EK9), Honda compie il passo successivo. Sotto il cofano, questo motore eroga 185 CV e 160 Nm di coppia e urla fino a 8.400 giri/min.

È collegato alle ruote anteriori tramite un cambio manuale a cinque rapporti e un differenziale autobloccante.

Come il motore e la trasmissione, anche il telaio e le sospensioni sono stati progettati con cura. La tre porte è stata alleggerita a 1.050 kg e la carrozzeria è stata irrigidita. La vettura è disponibile in un colore di carrozzeria bianco campionato, simile al colore tradizionale delle auto da corsa giapponesi. Il pomello del cambio, finemente appesantito, è realizzato in titanio. La prima Honda Civic Type R è un’esclusiva del Giappone.

Civic e Type R ridisegnate per l’Europa

La settima Honda Civic hatchback, basata su un concetto tecnico completamente nuovo, è stata prodotta a partire dal 2001 in un nuovo stabilimento britannico. Questo è il caso della seconda Type R, che ne consente la commercializzazione in Europa. Più grande del suo predecessore, il tipo EP3 beneficia di un aumento dell’80% della rigidità torsionale. Il motore, un nuovo blocco i-VTEC da 2,0 litri chiamato K20, arriva dal Giappone, dove sarà utilizzato sotto il cofano delle vetture finite destinate all’arcipelago.

La Type R europea ha 200 CV e 196 Nm per 1.204 kg di peso a vuoto. L’interruttore arriva a 8.300 giri/min. Il cambio manuale a sei marce ha un rapporto corto e una leva posizionata in alto, vicino al volante, ma il differenziale autobloccante è riservato al Giappone, dove la vettura vanta anche 15 CV aggiuntivi. Sia in Giappone che in Europa, le sospensioni posteriori indipendenti della Type R garantiscono un’agilità pari a quella del suo motore.

