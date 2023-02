Scomparso durante la pandemia, il marchio Jiangnan sta tornando in vita in un segmento di mercato che potrebbe crescere fortemente negli anni a venire.

Fondata nel 2001 e poi acquistata da Zotye nel 2006, Jiangnan ha avuto un certo successo in Cina con la produzione su licenza della Suzuki Alto con il nome di Jiangnan TT. Un modello supereconomico che è rimasto la sua unica offerta fino al fallimento dell’azienda nell’autunno del 2021.

Jiangnan sta ora tentando un ritorno, ma non è ancora noto se si tratti anche di un tentativo di far rivivere Zotye.

Il primo modello previsto da Jiangnan è la berlina elettrica U2 a 5 posti, che si posiziona in fondo al segmento delle city car con una lunghezza di 3840 mm (larghezza 1742 mm, altezza 1545 mm) e un passo di 2521 mm. Tornando alla vita, Jiangnan non parte da zero.

Questa U2 è infatti quasi un clone della Eezi Tech VC presentata a Shanghai nel 2021.

Jiangnan U2: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Ricordiamo che questo Eezi VC sarà prodotto dalla BAIC Ruixiang di Chongqing. La filiale del gruppo BAIC prevede di venderlo anche con il proprio marchio, Hoen 02. L’U2 sarà quindi il terzo membro del gruppo di fratelli, ma con una differenza sostanziale nella parte anteriore. La VC e la 02 sono piccole monovolume, con un cofano quasi assente.

La U2 cerca di ispirarsi alla prima Alto/TT, di cui è stata prodotta una versione elettrica per alcuni anni.

Ancora nessuna immagine degli interni, che dovrebbero comunque essere identici a quelli della VC, con uno schermo centrale fluttuante e un quadro strumenti (schermo) minimalista.

Si tratta di una trazione anteriore, offerta con un motore da 55 kW / 120 Nm o 80 kW / 160 Nm. Le batterie utilizzeranno la chimica LFP, con due capacità. La più piccola fornirà 305 km di autonomia, la più grande 406 km. Nel ciclo CLTC, ovvero circa 240 e 320 km nel ciclo WLTP. Quanto costa? Da 58.800 a 99.800 RMB (da 8.000 a 13.700 euro).

Dopo il BYD Dolphin e il Wuling Bingo, e prima di una nuova MG3, questo Jiangnan U2 partecipa alla rinascita di un segmento di mercato praticamente inesistente in Cina.

