La Ford Mustang Mach-E è ora disponibile in tre livelli di allestimento: Base, Premium e GT. Tuttavia, i prezzi sono aumentati vertiginosamente. Ecco le caratteristiche degli allestimenti e i cambiamenti nei vari prezzi.

La Ford Mustang Mach-E diventa più costosa e dice addio al bonus

Tecnicamente, il modello Base è limitato alla variante a trazione posteriore da 269 CV con la piccola batteria da 76 kWh e un’autonomia di 440 km. La nuova variante Premium offre una scelta di tre configurazioni tecniche. La trazione è posteriore e la batteria è di grandi dimensioni (99 kWh, 294 CV), con un’autonomia di 600 km. Sono inoltre disponibili due modelli AWD a trazione integrale, con batterie di entrambe le dimensioni: 76 kWh/269 CV e 99 kWh/351 CV.

Nessun cambiamento al top della gamma, la versione GT ha la sua configurazione sportiva, con 487 CV e la batteria da 99 kWh, per un’autonomia di 490 km. Con l’introduzione della nuova gamma, i prezzi sono nuovamente aumentati. La vettura base a trazione posteriore costa ora 61.650 euro. La scorsa primavera, la Mustang Mach-E più economica costava 56.400 euro. E al momento dell’arrivo in concessionaria, il prezzo era di 48.990 euro!

Ciò significa un aumento di oltre 12.000 euro in un anno e mezzo, senza contare che l’auto non beneficia più di un bonus ecologico. L’impennata dei prezzi si spiega in particolare con il forte aumento del costo dei materiali. Le auto elettriche sono addirittura doppiamente penalizzate da questo aspetto, a causa dell’impennata del prezzo delle batterie. In primavera, il responsabile finanziario di Ford ha indicato che il marchio stava perdendo denaro per ogni Mach-E venduta, mentre l’auto avrebbe potuto realizzare un profitto al momento del lancio.

Al top della gamma, quando è stata messa in vendita a metà del 2021, la GT aveva un prezzo di 77.490 euro. Ora è di 87.200 euro.