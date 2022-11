Finalmente conosciamo i prezzi del nuovo Ford Ranger. Dopo aver mandato in avanscoperta il suo Raptor, Ford sta ora commercializzando il resto della nuova gamma Ranger. Oltre al V6 biturbo a benzina da 288 CV della versione Raptor, il pick-up viene offerto con una scelta di tre motori diesel EcoBlue: un quattro cilindri da 170 o 205 CV e un sei cilindri da 240 CV.

Mentre alcuni modelli base devono accontentarsi di due ruote motrici e di un cambio manuale a sei rapporti, la maggior parte della gamma beneficia della trazione integrale e di un cambio automatico a sei o dieci rapporti. Il Ranger è disponibile nelle versioni Chassis Cab, Single Cab, Super Cab o Double Cab.

I prezzi partono da 30.750 euro più IVA. Il livello di allestimento base si chiama XL e comprende il sistema multimediale Sync 4 con touchscreen da 10 pollici, il quadro strumenti digitale da 8 pollici, la telecamera di retromarcia e il radar, il cruise control adattivo e l’assistenza al mantenimento della corsia.

Per avere paraurti in tinta con la carrozzeria e cerchi in lega (16″), oltre a fari fendinebbia, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, sensori di pressione degli pneumatici e parabrezza riscaldato, è necessario optare per l’allestimento XLT.

V6 diesel al top della gamma standard

L’allestimento medio Limited è molto meglio equipaggiato, con cerchi da 18 pollici e freno di stazionamento elettrico. Aggiunge inoltre il climatizzatore bi-zona, il navigatore, il radar di parcheggio anteriore, le luci a LED, l’illuminazione esterna intorno al veicolo, i gradini laterali e i sedili anteriori e il volante riscaldati.

Il modello Wildtrak è l’ultimo livello di equipaggiamento del Raptor e presenta un quadro strumenti da 12 pollici, uno schermo centrale da 12 pollici, illuminazione ambientale e un roll bar sportivo.

Ha anche l’uso esclusivo di un motore diesel V6 da 240 CV. Il prezzo è di 51.150 euro, IVA esclusa.

Prezzi del nuovo Ford Ranger Chassis Cab (IVA esclusa)

2.0 EcoBlue 170 CV BVM6 4×2 € 30.750

2.0 EcoBlue 170 cv BVM6 4×4 € 31.750

Prezzi del nuovo Ford Ranger Regular Cab (IVA esclusa)

2.0 EcoBlue 170 CV BVM6 4×2 € 30.950

2.0 EcoBlue 170 cv BVM6 4×4 € 31.950

LEGGI ANCHE: