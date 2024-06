La famiglia reale inglese ha da sempre intrecciato la propria vita con le automobili, sin dall’arrivo di questo mezzo e come tale questo legame è andato via via a crescere con la nascita dei figli di Re Carlo III William ed Harry. In questo articolo vediamo come si compone la collezione del primo figlio del monarca.

Le auto del principe William

Iniziamo a parlare delle auto del principe William con la sua prima vettura che è stata una normalissima Ford Focus prima serie, nonostante le notevoli facoltà economiche si è scelto di far iniziare il giovane con un’auto alla portata del popolo.

Successivamente è passato ad una Volkswagen Golf 3 che gli è stata regalata dal padre al compimento dei 17 anni, un mezzo alla moda che aveva riscosso, ieri come oggi, molto successo tra i giovani inglesi.

Tra le auto di famiglia non poteva non figurare una Land Rover Series III con cui è stato immortalato dai paparazzi, si dice che quest’auto fosse di proprietà del nonno di William, il principe Filippo grande amante delle auto della casa britannica.

Supercar elettriche, Audi e SUV

Passando alle auto moderne, William che si batte per l’ambiente, è stato paparazzato a bordo di una nuova E-Tron GT la vettura di produzione elettrica più costosa sul mercato, una berlina con prestazioni davvero di alto livello.

Restando legati alla casa di Ingolstadt ha anche un’Audi A7 una berlina di rappresentanza spaziosa e comoda che nella versione dotata del motore diesel promette di garantire molti km.

Per la famiglia ha optato per la nuova Range Rover Discovery che ha spazio per 7 posti ed è un SUV capace di affrontare qualunque terreno con facilità.

Infine vi è la Aston Martin DB6 Volante di proprietà del Re Carlo III, in cui è stato più volte immortalato al volante.