Le auto cabrio sono un must per chi vuole godersi l’estate, non c’è niente di meglio di una vettura prestazionale che permette di poter abbassare la capote e di godersi il sole ed il vento tra i capelli. In questo articolo vediamo quali sono le migliori sul mercato dotate di 4 posti.

LEGGI ANCHE: Come sbloccare cambio Smart 451, la guida

Migliori auto cabrio 4 posti

Diverse case propongono le proprie versione cabriolet capaci di avere spazio per 4 persone. Iniziamo questa lista con la Abarth 500 C ovvero la versione scoperta della 500 più pepata.

Passiamo poi ad Audi che propone la A5 cabrio e la versione più sportiva, la S5 che promette grandi sensazioni grazie al motore 3.0 di cui è equipaggiata.

Restando in Germania vi sono le BMW con la Serie 4 cabrio che ha diverse motorizzazioni e permette di godere dell’ebrezza del vento tra i capelli in abbinamento a tanta tecnologia.

Restando legati alla Serie 4 vi è la M4 la più sportiva del modello che ha una potenza di 530 cavalli in abbinamento ad un cambio automatico ad 8 rapporti.

Crescendo di passo vi è la Serie 8 che è disponibile sia con la trazione posteriore che con quella integrale xDrive. Naturalmente non può mancare la M8 che nella versione Competition eroga ben 625 cavalli.

LEGGI ANCHE: Le auto di Piersilvio Berlusconi, i modelli

Mercedes, Bentley e Maserati, il lusso a cielo aperto

Per Mercedes vi è anche la CLE Cabrio assieme alla SL Roadster ovvero la versione aperta della AMG GT.

Non può mancare la Bentley con la Continental GT che eleva l’essere Gran Turismo allo stato dell’arte con motorizzazioni come il V8 ed il classico W12.

Infine vi è la Maserati con la GranCabrio termica e la variante elettrica, folgore che promette uno scatto fulmineo ed il piacere di udire i suoni dell’ambiente circostante.