MotoGp, Gran Premio del Giappone: orari e dove vederlo

La prossima gara di MotoGp sarà il Gran Premio del Giappone 2022. Siamo al quindicesimo appuntamento del Motomondiale e stavolta si correrà in Giappone. La gara inizierà il 25 settembre 2022 sul Twin Ring Motegi, nei pressi dell’omonima città Motegi.

MotoGp, domenica 25 settembre 2022 si correrà il Gran Premio del Giappone: dove eravamo rimasti

Una super gara al cardiopalma si è corsa nell’ultimo Gran Premio ad Aragon, in Spagna. Sul primo gradino del podio è salito Enea Bastianini, che ha sorpassato Francesco detto “Pecco” Bagnaia il quale ha raggiunto il secondo posto. Aleix Espargaró si piazza al terzo posto. Per l’ennesima volta il podio è tutto italiano, sia per i primi due piloti che sono in sella a due Ducati di diverse scuderie, sia per l’Aprilia guidata da Espargaró.

Il ritorno di Marc Marquez è stato un disastro in quanto è caduto. Brutta caduta anche per il campione in carica Fabio Quartararo che è sempre più avvicinato dall’italiano Bagnaia. Anche in Giappone non mancherà lo spettacolo.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio del Giappone accenderà i motori a partire da venerdì 23 settembre 2022 e terminerà domenica 25 settembre 2022.

Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 23 settembre 2022

6.15: FP1 Moto3

7.10: FP1 Moto2

6.15: FP1 MotoGP

Sabato 24 settembre 2022

2.00: FP2 Moto3

2.55: FP2 Moto2

3.50: FP2 MotoGP

5.35: Qualifiche Moto3

6.30: Qualifiche Moto2

7.25: FP3 MotoGP

8.05: Qualifiche MotoGP

Domenica 25 settembre 2022

3.00 Warm up Moto3

3.20 Warm up Moto2

3.40 Warm up MotoGP

5.00: Gara Moto 3

6.20 Gara Moto2

8.00 Gara MotoGP

Dove vedere il Gran Premio del Giappone

Il quindicesimo appuntamento del mondiale delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201). In streaming, invece, il Gran Premio del Giappone si potrà vedere su NOW e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. Le qualifiche e le gara di Moto3, Moto2 e MotoGP saranno visibili anche in differita in chiaro su TV8.