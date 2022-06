MotoGp, Gran Premio di Catalogna: orari e dove vederlo

Tutto pronto per il Gran Premio di Catalogna. La MotoGp atterra a Barcellona, sul circuito di Catalogna. Un tracciato che porta fortuna agli italiani, dato che il record di vittorie è detenuto da Valentino Rossi. La Ducati va forte, ma attenzione all’Aprilia, scuderia con la quale Expargaró proverà a vincere in casa a tutti i costi.

MotoGp, domenica 5 giugno 2022 si correrà il Gran Premio di Catalogna

La stagione delle due ruote sta entrando nel vivo e nulla è scontato. Il podio, domenica scorsa, 29 maggio 2022, si è tinto ancora una volta di verde, bianco e rosso. Il primo gradino, nel Gran Premio d’Italia, è stato occupato da Francesco Bagnaia, il quale ha confermato che la Ducati Demosedici 2022, dopo le critiche iniziali, c’è e può dare fastidio ai piani alti della classifica.

Il secondo posto è stato occupa dal campione in carica Fabio Quartararo con la sua Yamaha. Terzo posto per Aleix Espargaró a bordo di un’italiana: l’Aprilia. Bisogna concentrarsi proprio su quest’ultimo pilota nominato, in quando correrà in casa insieme al fratello Pol Espargaró. Aleix è a caccia della seconda vittoria della stagione 2022.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio di Catalogna accenderà i motori a partire dal 3 giugno 2022 e terminerà domenica 5 giugno 2022.

Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Venerdì 3 giugno

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: paddock live

Ore 13.00: paddock live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.00: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Sabato 4 giugno

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP – in differita su TV8 dalle 15.30

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17.00: conferenza stampa qualifiche

Domenica 5 giugno

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP – in differita su TV8 dalle 17.05

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 16.00: Race Anatomy MotoGP

Dove vedere il Gran Premio di Catalogna

Il nono appuntamento europeo delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201). In streaming, invece, il Gran Premio di Catalogna si potrà vedere su NOW e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. L’appuntamento catalano delle due ruote sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8.