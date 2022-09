Nuova Renault Austral: rivelata la sua gamma completa e i prezzi

Presentata all’inizio di marzo 2022, la nuova Renault Austral aprirà le ordinazioni il 20 settembre. Le prime consegne saranno effettuate alla rete nel dicembre 2022. La gamma Austral si basa su tre livelli di allestimento, Equilibre, Techno e Iconic, e offre anche un pacchetto Alpine spirit, ma solo su Techno e Iconic.

Sotto il cofano, la Renault Austral offre una scelta di quattro motori, tutti elettrificati. La gamma entry-level offre un ibrido leggero a 48V basato su un motore a benzina 1.2 turbo a tre cilindri da 130 CV, mentre la gamma intermedia offre anch’essa un ibrido leggero, ma questa volta a 12 V, basato su un 1.3 turbo a quattro cilindri da 160 CV. A questo si aggiungono due varianti ibride standard (non ricaricabili) che combinano il motore a 3 cilindri entry-level con una macchina elettrica: la prima ha 160 CV e la seconda dichiara 200 CV.

Il prezzo base è di 33.400 euro per una Renault Austral Equilibre Mild Hybrid 130 CV e raggiunge i 44.900 euro per una Renault Austral Iconic Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 CV.

Nuova Renault Austral, principali dotazioni di serie per livello di allestimento

Il primo livello di allestimento di Equilibre è dotato di cerchi in lega da 17 pollici, accesso in vivavoce, climatizzatore automatico e sistema multimediale con schermo da 9 pollici che include i protocolli Android Auto e Apple CarPlay.

Il quadro strumenti ha uno schermo da 12,3 pollici. Le caratteristiche di sicurezza includono il sistema di mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza e i sensori di parcheggio posteriori.

L’allestimento Techno aggiunge cerchi da 19 pollici, sedili posteriori scorrevoli, sistema multimediale con schermo da 12 pollici e navigazione Google Maps, telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e modalità di guida Multi-Sense. Il livello di allestimento Techno Esprit Alpine è più estetico, con cerchi da 20 pollici e un design del paraurti più deciso. Si noti che il sedile posteriore non è più scorrevole.

L’allestimento Iconic aggiunge un paraurti anteriore più maschile, cerchi da 20 pollici, portellone posteriore motorizzato con funzione vivavoce, avviso di parcheggio in retromarcia, avviso di angolo morto e telecamera 3D con visione a 360°. Infine, la Austral Iconic Esprit Alpine si distingue dalla Iconic per i cerchi da 20 pollici appositamente progettati e per il pacchetto di assistenza alla guida. Quest’ultimo include il cruise control adattivo, il tracciamento della corsia e la guida predittiva.

LEGGI ANCHE: