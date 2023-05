L’Austral, il nuovo SUV familiare di Renault, ha già abbandonato il suo livello di allestimento “equilibre”. Spogliata delle belle ruote e dello schermo multimediale da 12 pollici all’interno, questa versione aveva comunque il merito di avere l’essenziale in termini di equipaggiamento e di abbassare il prezzo d’ingresso a 33.400 euro.

Ovviamente, non era questa la variante che attirava di più l’attenzione, il che ha rapidamente convinto Renault a eliminarla.

Renault Austral: consumi, caratteristiche, motori

Di conseguenza, la gamma inizia con il livello di allestimento “evolution”, che dà ora accesso a tutte le motorizzazioni: micro-ibrido 130 CV, micro-ibrido 160 CV e ibrido 200 CV. Seguono le versioni “techno” e “techno esprit Alpine”, abbinabili solo ai modelli da 160 e 200 CV. Infine, in cima al catalogo ci sono le varianti “iconic” e “iconic esprit Alpine”, che possono essere abbinate solo al modello da 200 CV.

Più che su questo semplice elenco, dovremmo concentrarci sulla redditività dell’ibrido da 200 CV. Sebbene sia effettivamente il più efficiente in termini di consumi e di prestazioni, questo modello non ricaricabile costa 5.000 euro in più rispetto al 130 CV e 3.500 euro in più rispetto al 160 CV per lo stesso livello di allestimento.

Consumo medio

In media, l’Austral E-Tech 200 CV richiede 6,2 litri/100 km, mentre il 130 CV richiede 7,3 litri/100 km. In altre parole, il 130 CV vi costerà 2 euro in più per 100 km. Dovrete quindi percorrere circa 250.000 km prima di ammortizzare i 5.000 euro in più del prezzo d’acquisto. Si tratta di circa vent’anni, se prendiamo come riferimento i 12.000 km percorsi in media ogni anno dagli automobilisti…

La situazione è leggermente diversa con la versione da 160 CV, più avida di carburante, con una media di 8 litri/100 km, ovvero 3,30 euro in più per 100 km. Tuttavia, per recuperare i 3.500 euro di differenza, è necessario percorrere almeno 100.000 km. Questo chilometraggio potrebbe essere leggermente ridotto se si guida molto in città, dove l’ibrido da 200 CV si dimostra molto parsimonioso, ma non aspettatevi di raggiungere il pareggio per altri 6 o 7 anni.

