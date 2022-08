VW ID.3 Pro S Active: più interessante della Mégane elettrica?

La VW ID.3 Pro S Active potrebbe essere molto interessante, ma il percorso di VW non è stato particolarmente semplice. Il produttore tedesco ha deciso di ridurre al minimo indispensabile l’autonomia della sua auto compatta a emissioni zero a causa della carenza di semiconduttori.

L’obiettivo è limitare il numero di configurazioni per facilitare la produzione e garantire la consegna del modello in tempi accettabili.

Infatti, da febbraio è disponibile solo con il suo unico motore da 204 CV (150 kW), la batteria intermedia da 58 kWh e un’unica finitura denominata Active, riccamente equipaggiata ed esposta a un prezzo giusto, ma non di più: 44.990 euro, escluso il bonus di 6.000 euro. Era, cioè, perché la gamma si sta espandendo di nuovo.

Alla piccola famiglia ID.3 si aggiunge il modello Pro S Active. Concorrente diretta della versione più esclusiva della nuova Renault Mégane E-Tech 100% elettrica, ha qualcosa da temere sulla carta?

VW ID.3 Pro S Active: potenza o autonomia, la scelta è vostra

Nonostante il suo status di top di gamma, non aspettatevi che l’ID.3 Pro S Active sia più potente del Pro Performance Active.

Gli amanti della potenza dovranno aspettare la ID.3 GTX, che dovrebbe avere una potenza di circa 300 CV. Tuttavia, il motore elettrico, situato nella parte posteriore dell’auto, eroga una discreta potenza di 204 CV. Questo è sufficiente per portare l’auto da 0 a 100 km/h in poco meno di 8 secondi. Con i suoi 16 CV in più, la Mégane, più costosa, fa leggermente meglio in questo esercizio: 7,4 s.

Ma questo è uno degli unici argomenti della vettura francese. Perché, oltre a costare molto meno, la sua piccola batteria di soli 60 kWh la rende immediatamente meno attraente dei 77 kWh della tedesca.

Secondo i dati del costruttore, l’autonomia nel ciclo misto è in media di 100 km in meno, o anche un po’ di più a seconda della versione e dell’equipaggiamento scelto. E poiché la potenza di carica rapida in corrente continua è più o meno equivalente, non è su questo punto che potremo separarli. Questo dimostra che Volkswagen non è necessariamente sinonimo di prezzi elevati.

Una rapida occhiata all’equipaggiamento ci permette di vedere che il vantaggio è della vettura francese, ma non di molto. Cerchi da 20″ contro i 19″ della ID.3, rivestimenti in pelle contro il misto velluto e pelle, funzione massaggio per i sedili anteriori. Non necessariamente sufficiente a far pendere la bilancia a suo favore. Dopodiché, è una questione di gusti: alcuni preferiranno l’aspetto da SUV della Mégane a quello monovolume, che è un po’ controcorrente rispetto alla VW, ma garantisce un migliore spazio a bordo.

Non è detto che questa nuova versione possa aiutare la ID.3 a riprendersi, visto che dall’inizio dell’anno le sue vendite sono diminuite del 44% in Europa. Per dare un’idea, una berlina come la Citroën C5 X o un grande SUV come la Mercedes GLE hanno venduto di più nello stesso periodo: 1.102 per la prima, 1.098 per la seconda.