A che punto sono le consegne di Fisker Ocean? Il SUV elettrico Fisker Ocean sta diventando realtà sulle linee di produzione dello stabilimento di Magna. Infatti, l’azienda che ne subappalta la produzione ha prodotto il primo esemplare del SUV elettrico a Graz.

Consegne Fisker Ocean: l’auto ha appena lasciato lo stabilimento

È noto che per rispettare le scadenze, il produttore ha eliminato alcune caratteristiche del modello. La produzione inizierà gradualmente, per poi accelerare all’inizio del prossimo anno. Fisker non specifica quante auto lasceranno lo stabilimento di Magna quest’anno. Si sa solo che l’azienda prevede di produrne 300 nel primo trimestre del 2023.

Il ritmo aumenterà nel secondo trimestre e Fisker spera di raggiungere le 8.000 unità entro giugno 2023.

Nel terzo trimestre, il numero dovrebbe raggiungere le 15.000 unità e Fisker spera di arrivare a 42.400 unità entro la fine dell’anno. Fisker sta valutando la possibilità di produrre negli Stati Uniti in futuro, con la possibilità di un secondo stabilimento.

“Questo è un giorno emozionante: lanciamo la produzione del veicolo più sostenibile al mondo a tempo di record, rispettando i tempi previsti, nello stabilimento a emissioni zero di Graz”, ha dichiarato Henrik Fisker, CEO e fondatore del marchio.

Per accompagnare l’inizio della produzione, Fisker ha rilasciato online il configuratore Ocean. Il prezzo del SUV elettrico parte da 41.900 euro per la versione Sport, mentre la versione Ultra costa 57.500 euro.

Il top di gamma Extreme ha un prezzo di 69.950 euro, lo stesso dell’edizione One di lancio.

Fisker Ocean: come funziona lo schermo rotante

Questo schermo avrà due modalità di orientamento, una verticale e l’altra orizzontale. Quella verticale è definita “Control Mode” è verrà usata dagli occupanti per tutte le modalità tipiche dei sistemi di infotainment moderni (ascoltare la musica e navigatore).

L’altra modalità, quella orizzontale, è definita “Hollywood Mode” e come suggerisce il nome è rivolta ad un utilizzo dell’auto come vera e propria sala cinematografica. Infatti offrirà un sistema di visione a 16:9 (misura tipica degli schermi dei cinema) ideale appunto per i film ed i videogiochi.

Stando alla casa automobilistica questo sistema sarà attivabile solamente ad auto parcheggiata. Nella modalità “Control Mode” il sistema di infotainment funzionerà in una modalità completamente personalizzabile che la casa statunitense sta progettando insieme all’azienda giapponese di impianti televisivi Sharp.

Questo sistema sarà sviluppato in esclusiva per Fisker e funzionerà solo per i dispositivi della casa statunitense.

